Самый известный биатлонист России объявил о завершении карьеры

25 декабря олимпийский чемпион Антон Шипулин сообщил, что выйдет на свою последнюю гонку 29 декабря в Гельзенкирхене. После этой гонки российский биатлонист завершит карьеру.

"Очень рад, что смогу встретить 2019 год на родин - в России. Однако главным торжеством для меня является 1 января, так как в этот день мой отец отмечает 60-летний юбилей. Сейчас я сконцентрирован только на создании праздничного настроения всей семье", - рассказал журналистам Антон Шипулин на пресс-конференции.

Шипулин отметил, что после праздничных каникул может подумать о своем возвращении, но пока не видит для этого предпосылок.

"Нужно перестать мучить болельщиков, да и себя тоже. Сейчас я не чувствую в себе такой мотивации, которая была ранее. Также сказываются вирусные недуги. Но я очень благодарен за поддержку моим единомышленникам", - подчеркнул Шипулин.

Российский биатлонист признался, что имел проблемы с сердцем, но успешно преодолел их.

Ранее "Правда.Ру" публиковала новость о начале расследования австрийского спорткомитета в отношении российских биатлонистов.

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