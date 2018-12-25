Самый известный биатлонист России объявил о завершении карьеры

25 декабря олимпийский чемпион Антон Шипулин сообщил, что выйдет на свою последнюю гонку 29 декабря в Гельзенкирхене. После этой гонки российский биатлонист завершит карьеру.
"Очень рад, что смогу встретить 2019 год на родин - в России. Однако главным торжеством для меня является 1 января, так как в этот день мой отец отмечает 60-летний юбилей. Сейчас я сконцентрирован только на создании праздничного настроения всей семье", - рассказал журналистам Антон Шипулин на пресс-конференции.
Шипулин отметил, что после праздничных каникул может подумать о своем возвращении, но пока не видит для этого предпосылок.
"Нужно перестать мучить болельщиков, да и себя тоже. Сейчас я не чувствую в себе такой мотивации, которая была ранее. Также сказываются вирусные недуги. Но я очень благодарен за поддержку моим единомышленникам", - подчеркнул Шипулин.
Российский биатлонист признался, что имел проблемы с сердцем, но успешно преодолел их.
Ранее "Правда.Ру" публиковала новость о начале расследования австрийского спорткомитета в отношении российских биатлонистов.
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