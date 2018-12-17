Тренер проигравшего Конора признал мощь Хабиба

Превосходство над противником в бою действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова официально признал тренер Джон Кавана.
Подопечным последнего является ирландский боец MMA Конор Макгрегор, с которым у Нурмагомедова был поединок 7 октября в США.
Напомним, что состязание состоялось в рамках турнира UFC 229. Тогда россиянин применил боевой прием в четвертом раунде и защитил свой титул чемпиона.
Джон Кавана признал, что был уверен в победе Макгрегора, и случившееся принесло ему и команде большое разочарование.
Ирландский ресурс Independent. ie. цитирует слова Каваны, отметившего, что Макгрегор уже имел опыт поединков "с бойцами, схожими по стилю с Хабибом", однако выиграл именно Нурмагомедов. Тренер констатировал, что это спорт, и остается "смириться".
Между тем Хабиб до сегодняшнего дня не имеет опыта поражений, все 27 боев, в которых он участвовал, принесли ему 27 побед.
Как ранее сообщала "Правда.Ру", после победного поединка 7 октября у Нурмагомедова произошла конфликтная ситуация. Он стал инициатором перепалки, которая переросла в драку в зрительном зале.
Спортсмен напал на спарринг-партнера Макгрегора Диллона Дэниса, что усугубило неразбериху и стало причиной дальнейших разборок между участниками команд Макгрегора и Нурмагомедова. Охранникам с трудом удалось развести дравшихся в разные стороны.
Из-за накала страстей глава UFC Дэйна Уайт объявил Нурмагомедову, что вручение ему чемпионского пояса может вызвать новую драку, поэтому перед публикой он это делать не будет.
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