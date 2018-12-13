Сотрудники правоохранительных органов Австрии провели опрос ряда российских спортсменов и других специалистов сборной. Об этом сообщает ТАСС.
Это означает, что в отношении российских биатлонистов начались следственные действия по факту нарушения ими антидопинговых правил во время Чемпионата мира 2017 года.
Биатлонист Александр Логинов в своем Instagram написал, что российских спортсменов обвиняют «в каких-то махинациях с переливаниями крови. Обвинение построено на показании «100 каких-то опрошенных людей и лично [Григория] Родченкова», написал Логинов. «Неужели русские спортсмены на столько не дорожат своей спортивной жизнью и просто жизнью, чтобы заниматься тем, в чем нас обвиняют?!», - возмутился биатлонист.
ТАСС информирует, что в списке 10 подозреваемых, среди них Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Алексей Волков, члены техсостава и тренеры.
Как пишет австрийская пресса, дело связано с расследованием в отношении бывшего президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга. Он подозревался в причастности к коррупционным схемам, которые позволяли российским биатлонистам уходить от ответственности за нарушение антидопинговых правил.
"Это все отголоски работы старой команды руководителей Союза биатлонистов России, которая связана с расследованием по поводу Бессеберга и генерального директора IBU Николь Реш", - заявил ТАСС четырехкратный олимпийский чемпион, бывший первый вице-президент IBU Александр Тихонов.
Возможно, только почему эти действия проходят в обстановке нагнетания атмосферы перед ответственными стартами, полиция врывается ночью, без предупреждения.
Как сообщала "Правда.Ру" допинг-пробы перед началом "Большого альпийского марафона", который входит в серию Russialoppet, заставили сдавать не только самих спортсменов, но и членов группы, не принимающих участия в соревнованиях, рассказала главный тренер параолимпийской России по лыжным гонкам и и биатлону Ирина Громова.
Фото: www.pyeongchang2018.com
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