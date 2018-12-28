Процесс идет: РУСАДА договаривается с WADA по поводу допинг-проб

28 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам о реакции Кремля на письмо главы РУСАДА Юрия Гануса Владимиру Путину. По словам Пескова, некорректно комментировать, либо приводить какие-либо выдержки из письма, но обеспокоенность главы РУСАДА беспочвенна.
"Из-за той непростой ситуации, которая сложилась сейчас между WADA и РУСАДА, Юрий Ганус не может быть на 100% в курсе рабочего процесса. Поэтому, конечно, у него могут возникать различные беспокойства. Мы примем их к сведению и учтем его экспертное мнение", - сказал журналистам Дмитрий Песков.
Ранее российские СМИ рассказывали о письме Юрия Гануса президенту России, в котором глава РУСАДА выражал обеспокоенность в связи с возможным отстранением российских спортсменов от участия в международных соревнованиях и турнирах. В сентябре текущего года, WADA поставила России ультиматум с требованием предоставить все допинг-пробы российских спортсменов с 2011 по 2015 год до 31 декабря 2018 года. В случае непредоставления, антидопинговое агентство могло изолировать Россию от международного спорта.
Дмитрий Песков заверил, что переговоры с WADA еще продолжаются и уже были достигнуты конкретные договоренности по срокам и условиям взаимодействия.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Российскому антидопинговому агентству снова разрешили делать допинг-тесты.
Фото: официальная страница РУАСДА в facebook.com
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