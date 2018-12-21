Провал Евгении Медведевой на чемпионате России назвали "трагедией"

21 декабря заслуженный тренер СССР и России Елена Чайковская прокомментировала ТАСС последнее выступление фигуристки Евгении Медведевой. Чайковская заявила, что считает выступление двукратной чемпионки мира "трагедией".
Напомним, недавно в Саранске проходил чемпионат России по фигурному катанию, на котором Евгения Медведева заняла 14-е место. Примечательно то, что это худший результат фигуристки за всю спортивную карьеру.
"Сложно говорить что-то сразу после выступления. Но это определенно трагедия. Сейчас нужно только время, чтобы оценить ущерб", - рассказала корреспонденту ТАСС Чайковская.
По итогам чемпионата будет сформирован состав сборной Российской Федерации по фигурному катанию.
Фото: www.pyeongchang2018.com
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