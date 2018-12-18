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Источник Правда.Ру

Жозе Моуринью покинул пост главного тренера "Манчестер Юнайтед"

Спорт

Португальский специалист Жозе Моуринью покинул пост главного тренера футбольного клуба "Манчестер Юнайтед".

Жозе Моуринью покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед». 396038.jpeg

Об этом сообщает пресс-служба английского клуба в своем официальном аккаунте в социальной сети Twitter.

Напомним, что Жозе Моуринью начал работу с "Манчестер Юнайтед" несколько лет назад, в 2016 году. С английским клубом он выиграл Лигу Европы, серебряные медали Английской Премьер-лиги, а также Кубок лиги и Суперкубок Англии. До этого, отметим, Жозе Моуринью трудился с португальскими клубами "Бенфика", "Униан Лейрия" и "Порту", а также такими грандами мирового футбола, как испанский "Реал Мадрид" и английский "Челси".

В 2017 году Союз европейских футбольных ассоциаций включил его в список 10-ти самых величайших футбольных тренеров с 1954 года.

Пресс-служба "Манчестер Юнайтед" в своем сообщении также отметила, что руководство футбольного клуба уже приступило к поиску нового главного тренера для команды. Клуб поблагодарил Жозе Моуринью за годы, проведенные у руля "Манчестер Юнайтед" и пожелал успехов в дальнейшей профессиональной тренерской карьере.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что звезда НХЛ, российский нападающий Александр Овечкин установил новый личный рекорд. Так, талантливый форвард "Вашингтон Кэпиталз" набирает очки уже в четырнадцатом матче подряд.

Фото: ru. fifa.com

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Темы спорт футбол Моуринью Манчестер Юнайтед
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