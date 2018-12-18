Жозе Моуринью покинул пост главного тренера "Манчестер Юнайтед"

Португальский специалист Жозе Моуринью покинул пост главного тренера футбольного клуба "Манчестер Юнайтед".

Об этом сообщает пресс-служба английского клуба в своем официальном аккаунте в социальной сети Twitter.

Напомним, что Жозе Моуринью начал работу с "Манчестер Юнайтед" несколько лет назад, в 2016 году. С английским клубом он выиграл Лигу Европы, серебряные медали Английской Премьер-лиги, а также Кубок лиги и Суперкубок Англии. До этого, отметим, Жозе Моуринью трудился с португальскими клубами "Бенфика", "Униан Лейрия" и "Порту", а также такими грандами мирового футбола, как испанский "Реал Мадрид" и английский "Челси".

В 2017 году Союз европейских футбольных ассоциаций включил его в список 10-ти самых величайших футбольных тренеров с 1954 года.

Пресс-служба "Манчестер Юнайтед" в своем сообщении также отметила, что руководство футбольного клуба уже приступило к поиску нового главного тренера для команды. Клуб поблагодарил Жозе Моуринью за годы, проведенные у руля "Манчестер Юнайтед" и пожелал успехов в дальнейшей профессиональной тренерской карьере.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что звезда НХЛ, российский нападающий Александр Овечкин установил новый личный рекорд. Так, талантливый форвард "Вашингтон Кэпиталз" набирает очки уже в четырнадцатом матче подряд.

Фото: ru. fifa.com

Читайте также:

Зарубежных футбольных фанатов снова пугают Россией