Министр спорта: Россия выполнила все требования WADA

Россия выполнила все требования, установленные WADA. Об этом заявил министр спорта России Павел Колобков.

Павел Колобков рассказал о том, как прошел третий визит экспертов Всемирного антидопингового агентства в Московскую антидопинговую лабораторию. По словам министра, была проведена объемная работа вместе со всеми заинтересованными сторонами, включая Следственный Комитет Российской Федерации. В успешный результат верили все участники процесса, а Министерство спорта России оказало необходимое сотрудничество в вопросах касаемо копирования данных.

Министр спорта РФ заверил, что все необходимые требования были удовлетворены согласно договоренностям с WADA и в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ. Полученные данные помогут достигнут истины в интересах спорта.

Напомним, что Россия обязалась предоставить полный доступ WADA к данным Московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года. Однако из-за технических сложностей, начать извлечение данных удалось лишь сейчас.

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