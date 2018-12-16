Александр Овечкин установил новый личный рекорд в НХЛ

Нападающий хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин, звезда Национальной хоккейной лиги, установил новый личный рекорд.

Так, сообщают спортивные средства массовой информации, талантливый 33-летний российский нападающий набирает очки уже четырнадцатый матч подряд. Ранее, отметим, ему удавалось забивать голы и отдавать голевые передачи лишь в тринадцати матчах подряд.

В этом сезоне Овечкин, отметим, занимает пятое место в общем списке бомбардиров НХЛ. Так, звезда "Вашингтон Кэпиталз" забил в ворота соперников 29 шайб и сделал 14 результативных передач.

В прошлом году, напомним, Александру Овечкину покорилась новая ступень в хоккее. Так, он первый раз за свою хоккейную карьеру стал обладателем Кубка Стэнли, выиграв плей-офф со столичным хоккейным клубом "Вашингтон Кэпиталз", за который выступает вот уже больше десяти лет.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что другой российский нападающий, Николай Кулемин, также долгое время игравший в НХЛ, решил получить канадское гражданство. Все бы ничего, но отечественных болельщиков возмутила фраза, которую сказал Кулемин, прося о выдаче паспорта Канады местный суд: "Мои дети заслуживают жить в свободной стране".

Фото: REX/Shutterstock

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