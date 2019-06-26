РФС пожалуется на Федерацию футбола Грузии в ФИФА

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что организация планирует направить в ФИФА жалобу на Федерацию футбола Грузии (ФФГ). В РФС считают, что грузинская федерация нарушила этический кодекс, поддержав антироссийскую акцию клубов.



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Ранее команды "Локомотив" (Тбилиси), "Торпедо" (Кутаиси) и "Рустави" провели акцию, выйдя на матчи в футболках с надписью "Мы грузины, и нашу страну оккупировала Россия. Протест был вызван участием российских депутатов в Международной ассамблеи православия. Возле здания грузинского парламента вспыхнули беспорядки между полицией и протестующими.

ФИФА и УЕФА устранились от оценки ситуации. В организациях заявили, что вопрос участия футболистов в политических акциях является внутренним делом Грузии. Федерация футбола страны поддержала акцию и никак не накажет команды.

"Мы считаем, они нарушили принцип юридической нейтральности и нормы этического кодекса. ФИФА должна отреагировать. В соответствии с уставом ФИФА, федерации должны быть нейтральными к политической ситуации. Федерация Грузии это нарушила. Мы оцениваем эти действия как провокацию. Рассматриваем возможность обратиться с претензией к ФИФА", - заявил Дюков журналистам.

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