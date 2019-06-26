Моуринью отказался возглавить "Ньюкасл"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" и "Реала" Жозе Моуринью отметил, что не хотел бы работать в "Ньюкасле". Ранее СМИ сообщили, что "сороки" сделали предложение португальцу.



«В поле зрения Жозе Моуринью» / Новости от 07.03.2019 17:58

Моуринью в интервью The Coaches' Voice подчеркнул, что может согласиться возглавить только тот клуб, который будет бороться за самые высокие места.

"Если кто-то предложит мне замечательный 10-летний контракт с целью финишировать в первой половине таблицы, а финиш на седьмом, восьмом или девятом месте - это идеальный результат, то такая работа не для меня", - заявил Моуринью.

Португальский тренер в своей карьере завоевал 25 титулов с разными командами. Последний титул завоевал в 2017 году с "МЮ", выиграв Лигу Европы.

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