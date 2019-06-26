Футболистка сборной США Рапино не пойдет на встречу с Трампом

Футболистка сборной США Меган Рапино заявила, что не пойдет на встречу с президентом страны Дональдом Трампом. Американки сейчас выступают на чемпионате мира в Париже. В четвертьфинале команда сыграет с Францией.



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Американки являются одними из фавориток турнира. Сборная США - действующий обладатель трофея. По традиции в Белый дом приглашают спортсменов или команды, добившихся выдающихся успехов.

Ранее идти на встречу к Трампу отказались некоторые баскетболисты, хоккеисты и игроки в американский футбол. Белый дом отменил несколько приемов спортсменов.

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