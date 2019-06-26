ФК "Чайка" из 10-тысячного села будет выступать на "Ростов-Арене"

"Чайка" из села Песчанокопское Ростовской области в следующем сезоне будет выступать на "Ростов-Арене", сообщает пресс-служба команды. Это стало возможным благодаря договоренности между клубом, правительством региона и управляющей компанией стадиона.



Новости. Телеканал Ростов-папа. 23.06.2019 09:30

"Чайка" была основана в 1997 году. Команда представляет село, в котором проживают 10 тысяч человек. В ПФЛ команда играла на домашнем стадионе вместимостью 3 тысячи зрителей. Расстояние между Песчанокопским и Ростовом-на-Дону составляет около 150 километров.

На стадионе "Ростов-Арена" свои домашние матчи в РПЛ проводит "Ростов". Позиция главной команды региона также учитывалась при переговорах. Еще одна арена города - "Олимп-2" - максимально загружена из-за тренировочного процесса разных команд клуба.

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