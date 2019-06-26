Иранский двойник Лионеля Месси опроверг обвинения в совращении 23-х девушек с использованием образа аргентинца. Женщины написали заявление в суд на футболиста Резу Парастеша, в котором обвинили игрока в том, что он завлекал их в постель, представляясь Месси.
Парастеш назвал обвинения фековыми новостями и предположил, что одно из изданий просто захотело сделать из этого сенсацию.
"Это могло бы вызвать мировой скандал, окажись эти обвинения правдой. Я сделаю все возможное, чтобы доказать свою невиновность", - заявил Парастеш для Omasport.
C иранцем не в первый раз происходят неприятные инциденты из-за его внешности. В 2017 году Парастеш был задержан полицией в Иране. Около него собралась толпа зрителей, а двойник Месси с удовольствием раздавал автографы и фотографировался. Полицейские посчитали это нарушением общественного порядка.
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