УЕФА запретил мини-футбольному клубу КПРФ использовать логотип партии

УЕФА запретил мини-футбольному клубу КПРФ использовать собственный логотип. Эмблема команды полностью совпадает с логотипом коммунистической партии.



КПРФ провела митинг в Москве / Новости от 23.03.2019 15:06

КПРФ в прошлом сезоне впервые занял второе место в чемпионате России. Команда вышла в Лигу чемпионов. Кроме логотипа, УЕФА может заставить клуб сменить и название.

УЕФА ссылается на собственный регламент, в котором указано, что спорт не может быть смешан с политикой. В официальных матчах не должна использоваться символика с политическими лозунгами. Эмблема и название КПРФ являются нарушением этого правила.

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