РФС утвердил смягчение лимита на легионеров в российском футболе

Российский футбольный союз (РФС) на заседании исполкома утвердил изменение лимита на легионеров. С сезона-2020/21 в Российской премьер-лиге (РПЛ) будет внедрен лимит по заявке.
При таком изменении регламента каждый клуб сможет заявить на сезон не более 8 легионеров из состава в 25 игроков. На поле одновременно смогут выйти все 8 иностранцев.
Сейчас действует лимит на легионеров в каждом матче. На поле не могут выйти больше шести футболистов с иностранным гражданством.
Ожидается, что такие меры позволят клубам сократить зарплатную ведомость российских футболистов. У тренеров появится больше вариантов по определению состава команды.
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