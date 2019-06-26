Сборная Гондураса по футболу обыграла Сальвадор со счетом 4:0

Сборная Гондураса установила уникальное достижение на Золотом кубке КОНКАКАФ. Команда обыграла Сальвадор со счетом 4:0. Даже столь крупная победа не позволила гондурасцам подняться выше последнего места в своей группе.



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Гондурас набрал 3 очка. Команду обошли сборные Ямайки (5 очков), Кюрасао (4) и Сальвадора (4).

Впервые в истории мировых и континентальных первенств команда, занявшая последнее место в группе, забила мячей больше, чем соперники. На счету Гондураса шесть мячей, Ямайка забила четыре, Кюрасао - два, Сальвадор - один.

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