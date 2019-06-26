МОК приостановил членство Международной ассоциации бокса

Сессия МОК утвердила рекомендацию исполкома организации, которая ранее приняла решение приостановить членство Международной ассоциации любительского бокса (АИБА). Также утверждена специальная комиссия под руководством президента Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ, которая проведет квалификационные соревнования на Олимпиаду-2020.



Трансляция соревнований по боксу II Европейских игр 2019 года в Минске. Мужчины 60 кг, 69 кг и 81 кг

Ранее появились опасения, что из-за исключения АИБА бокс может не быть включен в программу Игр в Токио. Скандал разгорелся после того, как организацию возглавил Гафур Рахимов. Предпринимателя из Узбекистана подозревают в организации преступной группировки.

Читайте также:

Брейк-данс официально включен в программу олимпийских игр

"Спартак" заплатил Глушакову меньше 100 млн рублей

Фигуристка Туктамышева предложила угадать постановщика ее новой программы