МОК приостановил членство Международной ассоциации бокса

Сессия МОК утвердила рекомендацию исполкома организации, которая ранее приняла решение приостановить членство Международной ассоциации любительского бокса (АИБА). Также утверждена специальная комиссия под руководством президента Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ, которая проведет квалификационные соревнования на Олимпиаду-2020.
Ранее появились опасения, что из-за исключения АИБА бокс может не быть включен в программу Игр в Токио. Скандал разгорелся после того, как организацию возглавил Гафур Рахимов. Предпринимателя из Узбекистана подозревают в организации преступной группировки.
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