Брейк-данс официально включен в программу олимпийских игр

Международный олимпийский комитет (МОК) на сессии организации в Лозанне включил новые виды спорта в программу Олимпиады. Начиная с 2024 года среди соревнований будут спортивное скалолазание, скейтбординг, серфинг и брейк-данс.
Скалолазание, скейтбординг и серфинг зрители смогут увидеть на Олимпиаде-2020 в Токио, брейк-данс будет включен в олимпийскую программу впервые.
Отметим, турнир по этому виду спорта проводился, но на юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе в 2018 году. Золото тогда завоевал россиянин Сергей Чернышев.
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