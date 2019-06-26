"Спартак" заплатил Глушакову меньше 100 млн рублей

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн сообщил, что информация в СМИ о том, что клуб заплатил 100 млн рублей компенсации футболисту Денису Глушакову, не является правдой. Красно-белые и полузащитник расторгли контракт по обоюдному согласию сторон за год до завершения контракта.



Глушаков заработает 100 миллионов рублей на уходе из «Спартака» / Новости от 19.06.2019 14:18

По словам Цорна, сумма компенсации намного меньше. Цифру озвучивать он не стал, так как эта информация является конфиденциальной.

"Спартак" заплатил меньше. У нас нет такого, чтобы раздавать всем деньги", - приводит "Спорт-Экспресс" слова Цорна.

Ранее адвокаты жены Глушакова Дарьи сообщил, что футболист хотел специально сократить сумму компенсации, чтобы выплачивать меньше алиментов.

Читайте также:

Фигуристка Туктамышева предложила угадать постановщика ее новой программы

Россиянин Зубов включен в зал хоккейной славы в Торонто

Жена смертельно больного Риксена поблагодарила фанатов "Зенита"