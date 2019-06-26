Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн сообщил, что информация в СМИ о том, что клуб заплатил 100 млн рублей компенсации футболисту Денису Глушакову, не является правдой. Красно-белые и полузащитник расторгли контракт по обоюдному согласию сторон за год до завершения контракта.
По словам Цорна, сумма компенсации намного меньше. Цифру озвучивать он не стал, так как эта информация является конфиденциальной.
"Спартак" заплатил меньше. У нас нет такого, чтобы раздавать всем деньги", - приводит "Спорт-Экспресс" слова Цорна.
Ранее адвокаты жены Глушакова Дарьи сообщил, что футболист хотел специально сократить сумму компенсации, чтобы выплачивать меньше алиментов.
Читайте также:
Фигуристка Туктамышева предложила угадать постановщика ее новой программы
Россиянин Зубов включен в зал хоккейной славы в Торонто
Жена смертельно больного Риксена поблагодарила фанатов "Зенита"
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Во время учений в Германии столкнулись два истребителя. Оба пилота успели катапультироваться, однако выжить удалось только одному.
Если кто-то думает, что ПАСЕ обсуждает вопрос о возвращении России из-за того, что там пересмотрели свои взгляды на нее, то он жестко ошибается.
Жириновский заявил, что россияне много переплачивают за услуги ЖКХ и что в ЛДПР есть группа экспертов, готовая предоставить достоверные доказательства этого.