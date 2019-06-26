Фигуристка Туктамышева предложила угадать постановщика ее новой программы

Фигуристка Елизавета Туктамышева предложила своим болельщикам угадать постановщика своей новой произвольной программы. Россиянка преодолела почти 8 тыс. километров, чтобы заниматься с тренером.



Елизавета Туктамышева завоевала первое за четыре года золото этапов Гран-при / Новости от 29.10.2018 15:51

"Итак, вопрос, кто же будет ставить произвольную программу сезона-2019/20? Первому угадавшему мой автограф и короткое видеообращение", - написала девушка в Instagram.

Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года. В прошлом сезоне она покорила болельщиков своим показательным выступлением. Девушка разделась до нижней части костюма на этапе "Гран-при" в Канаде.

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