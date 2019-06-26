Жена смертельно больного Риксена поблагодарила фанатов "Зенита"

Вероника, жена бывшего футболиста "Зенита" Фернандо Риксена, выразила благодарность болельщикам питерской команды за поддержку. Голландец болен боковым амиотрофическим склерозом, неизлечимым заболеванием нервной системы.



Экс-футболист «Зенита» Фернандо Риксен устроит вечеринку перед смертью / Новости от 11.06.2019 06:37

Фанаты "Зенита" из группировки "Ландскрона" разместили в соцсетях фотографию, на которой на растяжке написана фраза "Никогда не сдавайся, Фернандо!" Вероника отреагировала постом в Instgram со словами благодарности.

Риксен 28 июня устроит прощальную вечеринку в одном из отелей в Глазго. После сообщения, которое было записано на генератор речи, журналисты и друзья бывшего футболиста предположили, что Фернандо подвергнет себя пассивной эвтаназии, то есть полностью откажется от курса поддержки. На самом деле Риксен просто уйдет из поля зрения телекамер и журналистов.

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