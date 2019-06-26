Россиянин Зубов включен в зал хоккейной славы в Торонто

48-летний бывший хоккеист Сергей Зубов включен в Зал славы в Торонто. Он стал девятым россиянином, который попал в список хоккейных легенд и вторым российским защитником после Вячеслава Фетисова.
Зубов с 1988 по 1992 год выступал за ЦСКА. Затем переехал за океан и играл в составе "Нью-Йорк Рейнджерс", "Питтсбург Пингвинз" и "Даллас Старз". В НХЛ он отыграл 1068 матчей, в которых забросил 152 шайбы и сделал 619 передач. В плей-офф на его счету 164 игры и 117 (24+93) очка.
Россиянин является двукратным обладателем Кубка Стэнли и олимпийским чемпионом 1992 года. В 2011 году Зубов завершил карьеру в питерском СКА, а в 2015 стал тренером команды. С 2017 года возглавляет "Сочи".
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