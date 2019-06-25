"Зенит" может купить аргентинца, которого прозвали "русским"

"Зенит" интересуется аргентинским футболистом "Штутгарта" Сантьяго Аскасибару. Сам 22-летний полузащитник хочет покинуть команду, которая вылетели из высшего дивизиона чемпионата Германии.



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В прошлом сезоне футболист провел в составе немецкой команды 28 игр. Действующий контракт игрока рассчитан до 30 июня 2023 года.

Аскасибар имеет прозвище "русский". Так его называют из-за нетипичной для аргентинца внешности. У Сантьяго светлые волосы и голубые глаза.

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