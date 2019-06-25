Станция метро, на которой пострадали фанаты ЦСКА, будет открыта в среду

Станция римского метро "Реппублика" будет открыта в среду, 26 июня. В октябре 2018 года на этой станции пострадали болельщики московского ЦСКА, которые находились на матче Лиги чемпионов против "Ромы".
Фанаты спускались на эскалаторе в метро, а в это время устройство неожиданно набрало скорость. В метро образовалась давка, около 20-ти россиян получили травмы. 16 из них были доставлены в госпиталь. Станция будет открыта спустя 246 дней после закрытия.
Глава Рима Вирджиния Раджи сообщила, что станцию откроют в среду утром, а также принесла извинения за неудобства во время ремонта.
Читайте также:
Боксер Поветкин отказался от участия в шоу в Саудовской Аравии
Карпин остался недоволен составителями календаря чемпионата России по футболу
В Казани показали официальный мяч чемпионата России по футболу
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
"Путин запретил Грузию и опять нанес удар по народу" - не в кассу. Страдают экономика Грузии, самомнение грузин и оппозиция. А не нужно бузить против Империи!
"Путин запретил Грузию и опять нанес удар по народу" - не в кассу. Страдают экономика Грузии, самомнение грузин и оппозиция. А не нужно бузить против Империи!
Жириновский заявил, что россияне много переплачивают за услуги ЖКХ и что в ЛДПР есть группа экспертов, готовая предоставить достоверные доказательства этого.