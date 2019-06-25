Станция метро, на которой пострадали фанаты ЦСКА, будет открыта в среду

Станция римского метро "Реппублика" будет открыта в среду, 26 июня. В октябре 2018 года на этой станции пострадали болельщики московского ЦСКА, которые находились на матче Лиги чемпионов против "Ромы".



Опубликовано видео с места инцидента в метро Рима / Новости от 23.10.2018 23:15

Фанаты спускались на эскалаторе в метро, а в это время устройство неожиданно набрало скорость. В метро образовалась давка, около 20-ти россиян получили травмы. 16 из них были доставлены в госпиталь. Станция будет открыта спустя 246 дней после закрытия.

Глава Рима Вирджиния Раджи сообщила, что станцию откроют в среду утром, а также принесла извинения за неудобства во время ремонта.

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