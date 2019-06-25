Карпин остался недоволен составителями календаря чемпионата России по футболу

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал расписание команды в чемпионате России по футболу. В первом туре донская команда сыграет с "Оренбургом", а матч начнется в 21.30 по московскому времени. Во втором туре ростовчане в это же время встретятся со "Спартаком".
Карпин отметил, что для болельщиков такое время неудобное. По его мнению, лига совсем не думает о посещаемости матчей. Также целый день ожидания не может хорошо повлиять на подготовку игроков.
Карпин считает, что матчи летом можно начинать и в 20.00. По его мнению, никакой разницы нет.
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