Боксер Поветкин отказался от участия в шоу в Саудовской Аравии

Российский боксер Александр Поветкин отказался от участия в шоу в Саудовской Аравии. Вечер бокса должен был состояться 12 июля в Джидде. Об этом сообщили представители компании "Мир бокса" в комментарии "РИА Новости".



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"Шоу в Саудовской Аравии сорвалось, были нарушены договоренности. Сейчас рассматриваем другую дату боя в июле", - заявили в компании.

Поветкин последний раз выходил на ринг в сентябре 2018 года в Лондоне. Россиянин проиграл британцу Энтони Джошуа.

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