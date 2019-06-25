Боксер Поветкин отказался от участия в шоу в Саудовской Аравии

Российский боксер Александр Поветкин отказался от участия в шоу в Саудовской Аравии. Вечер бокса должен был состояться 12 июля в Джидде. Об этом сообщили представители компании "Мир бокса" в комментарии "РИА Новости".
"Шоу в Саудовской Аравии сорвалось, были нарушены договоренности. Сейчас рассматриваем другую дату боя в июле", - заявили в компании.
Поветкин последний раз выходил на ринг в сентябре 2018 года в Лондоне. Россиянин проиграл британцу Энтони Джошуа.
Читайте также:
Бывший тренер "Спартака" Каррера может возглавить "Катанию"
20-летний футболист "Севильи" устроил ДТП, в котором погибли молодожены
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
"Путин запретил Грузию и опять нанес удар по народу" - не в кассу. Страдают экономика Грузии, самомнение грузин и оппозиция. А не нужно бузить против Империи!
"Путин запретил Грузию и опять нанес удар по народу" - не в кассу. Страдают экономика Грузии, самомнение грузин и оппозиция. А не нужно бузить против Империи!
Жириновский заявил, что россияне много переплачивают за услуги ЖКХ и что в ЛДПР есть группа экспертов, готовая предоставить достоверные доказательства этого.