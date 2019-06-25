Бывший тренер "Спартака" Каррера может возглавить "Катанию"

Бывший тренер "Спартака" Массимо Каррера планирует возобновить работу в Италии. Специалист входит в число кандидатов на пост главного тренера "Катаньи", сообщает Catania46.



Каррера уволен с поста главного тренера «Спартака» / Новости от 22.10.2018 14:08

"Катания" в 2015 году был исключен из Серии В. Клуб на протяжении трех сезонов выступал в Серии С. Два раза подряд он играл в плей-офф, но не смог подняться в классе.

Каррера ранее работал ассистентом тренера в "Ювентусе", сборной Италии и "Спартаке". После увольнения Дмитрия Аленичева из стана красно-белых итальянец был назначен главным тренером. Он привел команду к первому за 17 лет чемпионству.

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