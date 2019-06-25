В Казани показали официальный мяч чемпионата России по футболу

Казанский "Рубин" продемонстрировал официальный мяч чемпионата России по футболу на новый сезон. Модель Merlin от компании Nike выполнена в белом цвете с разноцветными вставками.
В прошлом сезоне в РПЛ играли двумя разными мячами модели Merlin. В "зимних" турах использовали мяч желтого и фиолетового цветов, в остальных - белой расцветки.
Новый турнир начнется 12 июля 2019 года, а завершится 30 мая 2020 года.
Источник фото: twitter.com
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