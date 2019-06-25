В ООН посчитали, что один Месси зарабатывает вдвое больше 1693 футболисток

ООН подсчитала заработки футболисток семи лучших лиг мира. По подсчетам организации 1693 спортсменки за год зарабатывают $42,6 млн.



Месси – самый титулованный игрок в истории...

В ООН считают, что футболистки зарабатывают несправедливо мало. Организация сравнила доходы спортсменок с заработком Лионеля Месси. По сведениям ООН, аргентинец за год зарабатывает $84 млн.

В эти дни во Франции проходит женский чемпионат мира. В четвертьфиналах турнира сыграют Норвегия - Англия, Франция - США и Германия - Швеция. Еще два четвертьфиналиста определятся позже.

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