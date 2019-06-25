20-летний футболист "Севильи" устроил ДТП, в котором погибли молодожены

20-летний футболист "Севильи" Хоао Малек устроил ДТП со смертельным исходом. Игрок находился в состоянии алкогольного опьянения, потерял управление автомобилем и врезался в другу машину, где находилась пара молодоженов.



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По сведениям Mundo Deportivo мужчина и женщина за день до этого зарегистрировали брак. Они готовились к церемонии.

В прошлом сезоне Малек выступал в аренде за резерв "Севильи" в третьем по силе дивизионе. 30 июня он должен был вернуться в Мексику.

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