20-летний футболист "Севильи" Хоао Малек устроил ДТП со смертельным исходом. Игрок находился в состоянии алкогольного опьянения, потерял управление автомобилем и врезался в другу машину, где находилась пара молодоженов.
По сведениям Mundo Deportivo мужчина и женщина за день до этого зарегистрировали брак. Они готовились к церемонии.
В прошлом сезоне Малек выступал в аренде за резерв "Севильи" в третьем по силе дивизионе. 30 июня он должен был вернуться в Мексику.
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