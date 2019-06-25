Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко был спасен с загоревшейся яхты в Испании. Инцидент произошел около побережья Майорки, где спортсмен отдыхал с близкими.
Кличко в Twitter сообщил, что на яхте произошло возгорание во время прогулки. Спасательную операцию провела береговая охрана и пожарная команда. Никаких повреждений пассажиры судна не получили.
Владимир Кличко завершил карьеру в 2017 году. Он владел поясами по версиям WBO, IBF и WBA. Ранее появилась информация о том, что 43-летний боксер может возобновить карьеру на один бой, но пока она не нашла подтверждения.
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