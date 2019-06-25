Доход МОК за 2018 год составил $2,2 млрд

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал финансовый отчет за 2018 год. Презентация состоялась во время сессии организации в Лозанне.
Доход МОК в прошлом году составил $2,2 млрд. Около $1,4 млрд МОК принесла реализация телевизионных прав, $0,55 млрд - продажа маркетинговых прав.
Чистая прибыль МОК с учетом расходов составила $165 млн.
Ранее на сессии МОК состоялись выборы организатора Олимпиады-2026. Зимние игры состоятся в Италии - в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Заявка Италии обошла Швецию.
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