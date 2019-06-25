Путин посетит церемонию закрытия Европейских игр в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил президента России Владимира Путина на церемонию закрытия II Европейских игр. Разговор между главами государств состоялся в телефонном режиме. Путин принял приглашение Лукашенко, сообщает пресс-служба белорусского президента.
II Европейские игры проходят с 21 июня в Минске. Соревнования проходят в 15-ти видах спорта. Атлеты разыграют 200 комплектов наград. Церемония закрытия состоится 30 июня.
Спортсмены разыграют награды в акробатике, аэробике, бадминтоне, баскетболе 3х3, боксе, борьбе, велоспорте, гребле на байдарках и каноэ, дздо, каратэ, легкой атлетике, настольном теннисе, пляжном футболе, прыжках на батуте, спортивной гимнастике, стрельбе, стрельбе из лука, самбо и художественной гимнастике.
Делегации Белоруссии и России - самые многочисленные на Европейских играх. Участие в соревнованиях принимают 232 белорусских и 225 российских спортсменов.
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