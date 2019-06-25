Неймар пойдет на существенное снижение зарплаты в "Барселоне"

Футболист "ПСЖ" Неймар договорился с "Барселоной" по условиям своего контракта. По сведениям sport.es, бразилец подпишет с каталонцами пятилетнее соглашение и пойдет на существенное снижение зарплаты.



Неймар — До Того Как Стал Известен!

Неймар согласился получать в 1,5 раза меньше, чем сейчас. Его зарплата в "ПСЖ" составляет 36,8 млн евро. В "Барселоне" он будет получать 24 млн евро. Кроме того, футболист публично извинится перед болельщиками за уход из клуба.

В 2017 году Неймар перешел из "Барсы" в "ПСЖ". Французский клуб заплатил за трансфер 222 млн евро.

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