Федерация футбола Грузии поддержала антироссийскую акцию клубов

Федерация футбола Грузии (ФФГ) выступила в защиту команд, которые днем ранее провели антироссийскую акцию. Тбилисский "Локомотив", кутаисское "Торпедо" и "Рустави" вышли на игры в футболках с надписью "Мы из Грузии, нашу страну оккупировала Россия".
Протест был вызван скандалом, который произошел после выступления делегации из России в грузинском парламенте. Депутаты работали в рамках Межпарламентской ассамблеи православия.
Генеральный секретарь ФФГ Давид Муджири заявил, что ни одна из команд, которые приняли участие в акции, не будет наказана. Также он подчеркнул, что не поступало никаких предупреждений от УЕФА или ФИФА.
"Еще раз подтверждаю, что акция солидарности, в которой в течение прошлой недели участвовали грузинские клубы, полностью поддержана нами", - заявил Муджири.
Ранее в УЕФА и ФИФА сообщили, что этот вопрос не входит в компетенцию международных организаций.
Читайте также:
Два российских биатлониста дисквалифицированы на четыре года за допинг
ЦСКА возглавил рейтинг европейских хоккейных клубов
Памела Андерсон обвинила футболиста Рами в измене
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
"Путин запретил Грузию и опять нанес удар по народу" - не в кассу. Страдают экономика Грузии, самомнение грузин и оппозиция. А не нужно бузить против Империи!
"Путин запретил Грузию и опять нанес удар по народу" - не в кассу. Страдают экономика Грузии, самомнение грузин и оппозиция. А не нужно бузить против Империи!
С этой же даты вступает в силу временный запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию.