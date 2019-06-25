Федерация футбола Грузии поддержала антироссийскую акцию клубов

Федерация футбола Грузии (ФФГ) выступила в защиту команд, которые днем ранее провели антироссийскую акцию. Тбилисский "Локомотив", кутаисское "Торпедо" и "Рустави" вышли на игры в футболках с надписью "Мы из Грузии, нашу страну оккупировала Россия".



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Протест был вызван скандалом, который произошел после выступления делегации из России в грузинском парламенте. Депутаты работали в рамках Межпарламентской ассамблеи православия.

Генеральный секретарь ФФГ Давид Муджири заявил, что ни одна из команд, которые приняли участие в акции, не будет наказана. Также он подчеркнул, что не поступало никаких предупреждений от УЕФА или ФИФА.

"Еще раз подтверждаю, что акция солидарности, в которой в течение прошлой недели участвовали грузинские клубы, полностью поддержана нами", - заявил Муджири.

Ранее в УЕФА и ФИФА сообщили, что этот вопрос не входит в компетенцию международных организаций.

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