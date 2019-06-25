Два российских биатлониста дисквалифицированы на четыре года за допинг

Два российских биатлониста Александр Печенкин и Александр Чернышов получили отстранение за применение допинга. В их допинг-пробах нашли запрещенные вещества после перепроверки московской антидопинговой лаборатории, сообщает ТАСС.



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В августе 2018 года стало известно, что Печенкин и Чернышов подозреваются в нарушении антидопинговых правил. Также была информация про Светлану Слепцову и Евгения Устюгова. Решение по этим спортсменам пока не принято.

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