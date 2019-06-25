ЦСКА возглавил рейтинг европейских хоккейных клубов. Ежегодная версия составляется порталом HockeyArchives. На втором месте питерский СКА, третьим идет финский "Кярпят".
В первой двадцатке клубов также находятся: "Фрелунда" (Швеция), "Берн" (Швейцария), "Автомобилист" (Россия), "Фьерстад" (Швеция), "Маннегейм" (Германия), "Цуг" (Швейцария), "Авангард" (Россия), "Пльзень" (Чехия), "Лулео" (Швеция), "Юргорден" (Швеция), "Комета" (Чехия), "Локомотив" (Россия), "Мюнхен" (Германия), "Металлург" (Россия), "Либерец" (Чехия), "Барыс" (Казахстан) и "Тршинец" (Чехия).
Читайте также:
Памела Андерсон обвинила футболиста Рами в измене
"Динамо" не смогло вылететь в Австрию из-за неисправности самолета
Хоккеист Панарин встретится с представителями четырех клубов НХЛ
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
"Путин запретил Грузию и опять нанес удар по народу" - не в кассу. Страдают экономика Грузии, самомнение грузин и оппозиция. А не нужно бузить против Империи!
"Путин запретил Грузию и опять нанес удар по народу" - не в кассу. Страдают экономика Грузии, самомнение грузин и оппозиция. А не нужно бузить против Империи!
С этой же даты вступает в силу временный запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию.