ЦСКА возглавил рейтинг европейских хоккейных клубов. Ежегодная версия составляется порталом HockeyArchives. На втором месте питерский СКА, третьим идет финский "Кярпят".



Хоккеисты ЦСКА стали обладателями кубка Гагарина...

В первой двадцатке клубов также находятся: "Фрелунда" (Швеция), "Берн" (Швейцария), "Автомобилист" (Россия), "Фьерстад" (Швеция), "Маннегейм" (Германия), "Цуг" (Швейцария), "Авангард" (Россия), "Пльзень" (Чехия), "Лулео" (Швеция), "Юргорден" (Швеция), "Комета" (Чехия), "Локомотив" (Россия), "Мюнхен" (Германия), "Металлург" (Россия), "Либерец" (Чехия), "Барыс" (Казахстан) и "Тршинец" (Чехия).

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