Памела Андерсон обвинила футболиста Рами в измене

Актриса Памела Андресон обвинила своего возлюбленного футболиста Адиля Рами в измене. Защитник "Марселя" и известная модель начали отношения в 2017 году. Затем они несколько раз расставались, но каждый раз сходились. Сейчас Андерсон написала об измене футболиста в Instagram.



Памела Андерсон в Москве

"В последние два года моей жизни было много лжи. Меня заставили поверить в "большую любовь". Я потрясена тем, что узнала за последние дни. Он называл других футболистов, которые изменяют женам, монстрами, а сам оказался таким же. Он вел двойную жизнь, что еще хуже. Нарциссы и социопаты не меняются. Это мой худший кошмар в жизни", - написала Памела.

Рами выступает за "Марсель" с 2017 года. Ранее он играл за "Лилль", "Валенсию", "Милан" и "Севилью". В своей карьере защитник провел 509 матчей, в которых забил 26 мячей.

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