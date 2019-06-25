Памела Андерсон обвинила футболиста Рами в измене

Актриса Памела Андресон обвинила своего возлюбленного футболиста Адиля Рами в измене. Защитник "Марселя" и известная модель начали отношения в 2017 году. Затем они несколько раз расставались, но каждый раз сходились. Сейчас Андерсон написала об измене футболиста в Instagram.
"В последние два года моей жизни было много лжи. Меня заставили поверить в "большую любовь". Я потрясена тем, что узнала за последние дни. Он называл других футболистов, которые изменяют женам, монстрами, а сам оказался таким же. Он вел двойную жизнь, что еще хуже. Нарциссы и социопаты не меняются. Это мой худший кошмар в жизни", - написала Памела.
Рами выступает за "Марсель" с 2017 года. Ранее он играл за "Лилль", "Валенсию", "Милан" и "Севилью". В своей карьере защитник провел 509 матчей, в которых забил 26 мячей.
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