"Динамо" не смогло вылететь в Австрию из-за неисправности самолета

Футбольный клуб "Динамо" не смогло вылететь на второй сбор в Австрию. Этому помешали технические неполадки самолета. Вылет должны был состояться из аэропорта Шереметьево.



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В пресс-службе команды сообщили, что команда осталась в аэропорту и ждет вылета.

Первый сбор динамовцев состоялся в Австрии с 11 по 22 июня. Второй должен пройти с 25 июня по 6 июля. Первый матч сезона "Динамо" проведет в Туле против "Арсенала". Игра состоится 12 июля.

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