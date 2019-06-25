UFC не будет отказываться от девушек в купальниках на турнире в ОАЭ

UFC не станет отказываться от работы девушек с табличками на турнире в Абу-Даби. Обычно они выходят в октагон в купальниках. Для мусульманской страны ОАЭ это слишком откровенная одежда, но организаторы настаивают на том, чтобы девушки все же приняли участие в турнире.
Турнир UFC 242 в Абу-Даби состоится 7 сентября. Главным событием вечера станет поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.
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