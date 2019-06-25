Хоккеист Панарин встретится с представителями четырех клубов НХЛ

Хоккеист "Коламбуса" Артемий Панарин проведет встречи с представителями четырех клубов. 1 июля игрок станет неограниченно свободным агентом. По сведениям инсайдера НХЛ Дэвида Паньотты, сначала россиянин встретится с "Флоридой Пантерз", а затем проведет переговоры с "Нью-Йорк Рейнджерс", "Нью-Йорк Айлендерс" и "Чикаго Блэкхокс".
В прошлом сезоне Панарин отыграл 79 матчей в регулярном чемпионате, в которых забросил 29 шайб и сделал 58 результативных передач с показателем полезности "+14". В десяти матчах плей-офф россиянин набрал 11 (5+6) очков, а его "Коламбус" дошел до второго раунд плей-офф.
Ранее "Коламбус" пытался договориться с Панариным по новому контракту, но стороны не смогли прийти к соглашению.
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