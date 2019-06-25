Италия спустя 20 лет снова примет зимнюю Олимпиаду

На сессии МОК в Лозанне был сделан выбор хозяина Олимпиады-2026. Соревнования состоятся в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо. Заявка получила 47 голосов из 81-го. Шведские Стокгольм и Оре набрали 34 голоса.



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Для Италии эта Олимпиада станет второй за 20 лет. В 2006 году игры принимал Турин. В Кортина-д'Ампеццо Олимпиада прошла в 1956 году.

Как отметил президент МОК Томас Бах, заявка Милана и Кортина-д'Ампеццо полностью отвечает принципам организации. На данный момент готовы 13 из 14-ти объектов Олимпиады.

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