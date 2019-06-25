На Кубке Америки определились все четвертьфинальные пары

На Кубке Америки-2019 завершился групповой турнир. Определились все четвертьфинальные пары.



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В ночь с 27 на 28 июня сыграют Бразилия и Парагвай. Матч состоится в Порту-Алегри.

На следующий день состоятся еще два матча: Венесуэла - Аргентина, Колумбия - Чили. 29 июня встретятся Уругвай и Перу.

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