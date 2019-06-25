На Кубке Америки-2019 завершился групповой турнир. Определились все четвертьфинальные пары.
В ночь с 27 на 28 июня сыграют Бразилия и Парагвай. Матч состоится в Порту-Алегри.
На следующий день состоятся еще два матча: Венесуэла - Аргентина, Колумбия - Чили. 29 июня встретятся Уругвай и Перу.
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"Путин запретил Грузию и опять нанес удар по народу" - не в кассу. Страдают экономика Грузии, самомнение грузин и оппозиция. А не нужно бузить против Империи!
"Путин запретил Грузию и опять нанес удар по народу" - не в кассу. Страдают экономика Грузии, самомнение грузин и оппозиция. А не нужно бузить против Империи!
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