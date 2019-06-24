Украинские футболисты поддержали антироссийскую акцию грузин

Футболисты украинской "Ворсклы" поддержали антироссийскую акцию грузинских команд. Игроки вышли на тренировку с плакатом "20% территории моей страны оккупировала Россия". Лист с фразой держит грузинский футболист Андро Гиоргадзе.
Сегодня три грузинские команды - "Рустави", "Локомотив" и "Торпедо" - устроили акцию протеста. Они надели футболки с такой же фразой.
Акция связан с последними событиями в Тбилиси. Поводом для протеста стало участие российской делегации в работе Ассамблеи православия. Участники акций против того, чтобы россияне находились в грузинском парламенте.
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Российский журналист Андрей Норкин прокомментировал слова Владимира Путина о самом постыдном эпизоде своей карьеры, которые он произнес во время прямой линии.
"Путин запретил Грузию и опять нанес удар по народу" - не в кассу. Страдает экономика Грузии, самомнение грузин и оппозиция. А не нужно бузить против Империи!
С этой же даты вступает в силу временный запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию.