Украинские футболисты поддержали антироссийскую акцию грузин

Футболисты украинской "Ворсклы" поддержали антироссийскую акцию грузинских команд. Игроки вышли на тренировку с плакатом "20% территории моей страны оккупировала Россия". Лист с фразой держит грузинский футболист Андро Гиоргадзе.



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Сегодня три грузинские команды - "Рустави", "Локомотив" и "Торпедо" - устроили акцию протеста. Они надели футболки с такой же фразой.

Акция связан с последними событиями в Тбилиси. Поводом для протеста стало участие российской делегации в работе Ассамблеи православия. Участники акций против того, чтобы россияне находились в грузинском парламенте.

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