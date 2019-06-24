Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Украинские футболисты поддержали антироссийскую акцию грузин

Спорт print

Футболисты украинской "Ворсклы" поддержали антироссийскую акцию грузинских команд. Игроки вышли на тренировку с плакатом "20% территории моей страны оккупировала Россия". Лист с фразой держит грузинский футболист Андро Гиоргадзе.


Протесты «желтых жилетов» во Франции: погибли двое, сотни пострадали / Новости от 21.11.2018 12:19

Сегодня три грузинские команды - "Рустави", "Локомотив" и "Торпедо" - устроили акцию протеста. Они надели футболки с такой же фразой.

Акция связан с последними событиями в Тбилиси. Поводом для протеста стало участие российской делегации в работе Ассамблеи православия. Участники акций против того, чтобы россияне находились в грузинском парламенте.

Читайте также:

Глушакову предложили перейти в женский футбол

"Барселона" поздравила Месси с днем рождения

Российский футболист Караваев может уйти из "Витесса"

Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Темы грузия футбол
Обсудить
Актуальная аналитика
Новости спорта
Верховая езда для новичков
Туризм
Российские круизы: ликбез от эксперта
Здоровье и профилактика
Ученые обнаружили препятствие, которое сдерживает развитие онкологии
Новости Все >
Трамп подписал указ о введении новых санкций в отношении Ирана
Смена главы Челябинска поможет активизировать подготовку к саммитам ШОС и БРИКС, заявили в СФ
Почти $16 млрд составила выручка от экспорта военной техники в 2018 году - Путин
Украинские футболисты поддержали антироссийскую акцию грузин
Эксперт: политический кризис дорого обойдется Грузии
Кандидат в губернаторы Челябинской области грозит пожаловаться на местный избирком в ЦИК, прокуратуру и суд
"СР" после после заявления Путина предлагает кабмину повысить выплаты на детей от 1,5 до 3 лет для всех семей
Юрист подверг критике действия движений "Лев против" и "Стопхам"
Дума Великого Новгорода повторно рассмотрит законопроект  о возвращении прямых выборов
Исследование: доля среднего класса в РФ за период 2014-2017 годов сократилась
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Общество
Норкин: такого Путина, как на прямой линии, я еще не видел

Российский журналист Андрей Норкин прокомментировал слова Владимира Путина о самом постыдном эпизоде своей карьеры, которые он произнес во время прямой линии.

Норкин: такого Путина, как на прямой линии, я еще не видел
Путин закрыл туризм в Грузию: последствия и мнения
Новости Грузии
Путин закрыл туризм в Грузию: последствия и мнения
Новости Грузии
Константин Затулин: нашей делегации не стоило ехать в Грузию
Военные новости
США случайно опубликовали доктрину о ядерной войне
Новости Грузии
Путин закрыл туризм в Грузию: последствия и мнения

"Путин запретил Грузию и опять нанес удар по народу" - не в кассу. Страдает экономика Грузии, самомнение грузин и оппозиция. А не нужно бузить против Империи!

Путин закрыл туризм в Грузию: последствия и мнения
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию
Мир. Новости мира
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию
Власть
Путину доверяют 72% россиян - ВЦИОМ
Общество
Норкин: такого Путина, как на прямой линии, я еще не видел
Путешествия
Авиакомпаниям Грузии запретят летать в Россию с 8 июля

С этой же даты вступает в силу временный запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию.

Авиакомпаниям Грузии запретят летать в Россию с 8 июля
Кадыров обеспокоился антироссийскими протестами в Грузии
Мир. Новости мира
Кадыров обеспокоился антироссийскими протестами в Грузии
Новости Грузии
Несколько кафе и ресторанов в Грузии повысили цены для россиян в ответ на "оккупацию"
Новости Украины
Глава Харькова вернул имя маршала Жукова проспекту
Рустем Сафронов Трамп уверенно идет на второй срок Рустем Сафронов Игорь Буккер Криптовалюту изобрели древние жители Микронезии Игорь Буккер Ирада Нургалиева Косово: три пути к праву на существование Ирада Нургалиева
Комментарии
Трамп пообещал Ирану в случае войны "невиданные разрушения" и заявил, что ему "плевать на европейцев"
Литва и Эстония выступили против возвращения РФ в ПАСЕ
Из-за пенсионной реформы у "ЕР" никаких перспектив нет - депутат Нилов
В Госдуме исключили возможность утечки данных при электронном голосовании
Полицейский из Курска открыл стрельбу из-за стукнувшего его машину футбольного мяча
В Грузии туристам будут бесплатно раздавать вино
Зеленский уволил сразу трех украинских губернаторов
В Киеве заявили, что неприглашенный на G20 Зеленский не собирался лететь на саммит
Школьница из Екатеринбурга набрала на ЕГЭ 400 баллов
В Госдуме исключили возможность утечки данных при электронном голосовании
Количество бюджетных мест в вузах сокращаться не будет - Голикова
Дума Великого Новгорода повторно рассмотрит законопроект  о возвращении прямых выборов
Норкин: такого Путина, как на прямой линии, я еще не видел
В Грузии туристам будут бесплатно раздавать вино
Школьница из Екатеринбурга набрала на ЕГЭ 400 баллов
Полпред: Кумовство, клановость и коррупция подрывают доверие жителей ЮФО к выборам
Путин закрыл туризм в Грузию: последствия и мнения
Роспотребнадзор анонсировал усиление контроля над алкоголем грузинского производства
Константин Затулин: нашей делегации не стоило ехать в Грузию
Live Science: найти "жертв" комарам помогает след из углекислого газа
В Белоруссии предрекают "Дружбе" работу вполсилы в течение года
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ