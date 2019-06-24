Глушакову предложили перейти в женский футбол

Пользователи соцсетей предлагают варианты работы для футболиста Дениса Глушакова. Ранее экс-капитан "Спартака" в Instagram выложил фотографию, на который было написано "Ищу работу".
Одно из предложений сделала футболистка сборной России Ксения Коваленко. "Может к нам, в женский", - написала девушка.
"Когда тренировка? И где?" - ответил Глушаков.
Глушаков выступал за "Спартак" с 2013 года. Действующий контракт между сторонами истекает в 2020 году. В составе красно-белых футболист провел 173 матча, в которых забил 23 мяча. Вместе с командой в 2017 году стал чемпионом России, а также выиграл Суперкубок России.
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