Глушакову предложили перейти в женский футбол

Пользователи соцсетей предлагают варианты работы для футболиста Дениса Глушакова. Ранее экс-капитан "Спартака" в Instagram выложил фотографию, на который было написано "Ищу работу".



Футболист Глушаков разводится с женой из-за видео «с проституткой» / Новости от 24.09.2018 14:33

Одно из предложений сделала футболистка сборной России Ксения Коваленко. "Может к нам, в женский", - написала девушка.

"Когда тренировка? И где?" - ответил Глушаков.

Глушаков выступал за "Спартак" с 2013 года. Действующий контракт между сторонами истекает в 2020 году. В составе красно-белых футболист провел 173 матча, в которых забил 23 мяча. Вместе с командой в 2017 году стал чемпионом России, а также выиграл Суперкубок России.