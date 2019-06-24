Аршавин погасил долг по алиментам

Футболист Андрей Аршавин рассчитался по долгам за алименты перед женой Алисой Казьминой. Адвокаты девушки ранее заявили, что бывший футболист должен ей около 1 млн рублей за четыре месяца. Из-за этого Аршавин не мог выехать за границу.



Аршавин \"зажал\" тысячу рублей

Пара женилась в сентябре 2016 года, а в феврале у них родилась дочь. В этом году стало известно, что отношения у Аршавина и Казьминой не ладятся. Девушка подала заявление на мужа в полицию из-за угроз.