Аршавин погасил долг по алиментам

Футболист Андрей Аршавин рассчитался по долгам за алименты перед женой Алисой Казьминой. Адвокаты девушки ранее заявили, что бывший футболист должен ей около 1 млн рублей за четыре месяца. Из-за этого Аршавин не мог выехать за границу.
Пара женилась в сентябре 2016 года, а в феврале у них родилась дочь. В этом году стало известно, что отношения у Аршавина и Казьминой не ладятся. Девушка подала заявление на мужа в полицию из-за угроз.
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Российский журналист Андрей Норкин прокомментировал слова Владимира Путина о самом постыдном эпизоде своей карьеры, которые он произнес во время прямой линии.
"Путин запретил Грузию и опять нанес удар по народу" - не в кассу. Страдает экономика Грузии, самомнение грузин и оппозиция. А не нужно бузить против Империи!
С этой же даты вступает в силу временный запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию.