"Барселона" поздравила Месси с днем рождения

"Барселона" поздравила нападающего Лионеля Месси с днем рождения. Сегодня футболисту исполнилось 32 года. Каталонцы разместили видео с поздравлением, которое подписали так: "Мы смотрели, как ты взрослеешь, и скандировали твое имя".



Месси – самый титулованный игрок в истории «Барселоны» / Новости от 13.08.2018 13:28

Месси находится в системе "Барселоны" с 14 лет. За основную команду он дебютировал 16 октября 2004 года в возрасте 17 лет. С тех пор Месси провел за клуб 687 матчей и забил 603 гола, десять раз стал чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов.

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