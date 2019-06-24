Футболист Глушаков ищет работу через Instagram

Бывший футболист "Спартака" Денис Глушаков сообщил о том, что ищет работу. Пост с такой информацией игрок опубликовал в Instgram.

"Ищу работу", - гласит надпись на картинке.

Глушаков выступал за "Спартак" с 2013 года. Действующий контракт между сторонами истекает в 2020 году. В составе красно-белых футболист провел 173 матча, в которых забил 23 мяча. Вместе с командой в 2017 году стал чемпионом России, а также выиграл Суперкубок России.