Российский футболист Караваев может уйти из "Витесса"

Российский футболист "Витесса" Вячеслав Караваев в скором времени покинет голландский клуб. На футболиста появился спрос в России. Игрок может перейти в "Зенит" или "Спартак", сообщает gl.nl. Вместе с тем, у Караваева есть желание продолжить карьеру в Западной Европе.
Караваев является воспитанником ЦСКА. Он занимался в академии армейцев с 2001 по 2014 год, но в основной состав пробиться не смог - провел всего два матча. Из-за этого россиянин уехал покорять Европу. Футболист выступал за чешские "Дуклу", "Яблонец" и "Спарту".
В январе 2018 года перешел в "Витесс", который возглавляет бывший тренер ЦСКА Леонид Слуцкий, за 1,2 миллиона евро. Провел в составе команды 48 матчей.
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