Президент МОК не будет голосовать на выборах столицы Олимпиады-2026

Президент МОК Томас Бах заявил, что воздержится от голосования на выборах столицы зимней Олимпиады-2026. Мероприятие состоится на 134-й сессии организации в Лозанне.



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На проведение XXV зимних Олимпийских игр претендуют шведские города Стокгольм и Оре, а также Милан совместно с Кортина-д'Ампеццо (Италия), сообщает ТАСС.

В голосовании примут участие 82 из 95 членов МОК. Четверо не смогли приехать на сессию в Лозанну, полномочия еще трех сейчас приостановлены, пятеро - лишены права голоса, поскольку представляют претендующие на Игры Италию и Швецию.

Для победы одной из заявок необходимо набрать простое большинство голосов - 42.